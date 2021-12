Nel mondo c’è circa un miliardo di persone con disabilità, di cui oggi, 3 dicembre, si celebra la Giornata internazionale. Tra questi, quasi 240 milioni sono bambini e adolescenti che convivono con una o più disabilità e che, spesso, non ricevono una nutrizione adeguata, non hanno protezione sociale, non vanno a scuola e sono più svantaggiati rispetto ai coetanei non disabili.

I motivi? Mancanza di servizi accessibili, istituzionalizzazione, barriere fisiche e stigma che si traducono nell’esclusione dalla società e nella perdita di prospettive per il futuro.

È quanto si legge in “Visto, contato, incluso”, il report sui bambini con disabilità pubblicato dall’Unicef, da cui emerge che la vita dei bambini e degli adolescenti disabili nel mondo è spesso contrassegnata da esclusione e deprivazione, segno che l’obiettivo di non lasciare nessuno indietro stabilito dall’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile è ben lontano dall’essere raggiunto.

«I bambini con disabilità affrontano moltissime difficoltà per potersi vedere garantiti i propri diritti. Dall’accesso all’istruzione all’essere seguiti a casa, i bambini con disabilità hanno meno probabilità di essere inclusi o ascoltati. Troppo spesso sono semplicemente lasciati indietro», ha detto Henrietta Fore, direttore esecutivo di Unicef.

3 dicembre, Giornata internazionale delle persone con disabilità

Istituita nel 1992 dalle Nazioni Unite, la Giornata internazionale delle persone con disabilità ricorre il 3 dicembre e ha come obiettivo quello di promuovere i diritti e il benessere delle persone disabili. Il tema del 2021 è “leadership e partecipazione delle persone con disabilità in un mondo post Covid inclusivo, accessibile e sostenibile”.

Il principio di uguaglianza a cui hanno diritto le persone con disabilità e la loro piena partecipazione alla vita politica, sociale, economica e culturale sono sancite dalla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità adottata dall’Onu nel 2006 e ratificata dall’Italia nel 2009.

«L’inclusione delle persone con disabilità è una condizione essenziale per promuovere i diritti umani, lo sviluppo sostenibile, la pace e la sicurezza. È centrale rispetto all’obiettivo dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile di non lasciare indietro nessuno. L’investimento per realizzare i diritti delle persone con disabilità non è solo una questione di giustizia, ma è anche un investimento per il futuro», si legge sul sito delle Nazioni Unite.

Più svantaggiati rispetto ai coetanei non disabili

Le stime sul numero di bambini con disabilità nel mondo, quasi 240 milioni, ovvero 1 bambino su 10, di cui 64,4 milioni nel Sudest asiatico e 10,8 in Europa e Asia Centrale, sono più alte rispetto alle precedenti perché sono stati considerati diversi ambiti, compresi quelli relativi al benessere psico-sociale: nutrizione, salute, accesso all’acqua e all’igiene, protezione da violenza e sfruttamento, istruzione.

La maggior parte dei bambini ha difficoltà in un solo ambito funzionale (camminare, sentire, comunicare, etc.), mentre le difficoltà psico-sociali sono predominanti a ogni età, in alcuni casi combinate con quelle funzionali. I bambini che vivono in contesti socioeconomici poveri ricevono meno stimoli e cure in generale, ma quelli con disabilità sono ancora più svantaggiati.

L’interazione tra la disabilità e l’ambiente in cui i bambini vivono è un fattore da considerare: un bambino miope che non ha accesso a diagnosi e occhiali avrà difficoltà visive, a differenza di un altro che può usufruire di questi servizi.

Molti bambini hanno limitazioni in più di un ambito funzionale, ad esempio i bambini con disabilità visive possono avere difficoltà a prendersi cura di sé, mentre quelli con disabilità cognitive possono essere soggetti a difficoltà comportamentali.

Giornata internazionale delle persone con disabilità 2021: la dispersione scolastica

I bambini disabili non hanno accesso all’istruzione o affrontano maggiori difficoltà per poter andare a scuola, con livelli di esclusione più alti rispetto ai coetanei non disabili.

Nonostante l’importanza dell’istruzione sia riconosciuta a livello globale, i bambini con disabilità spesso rimangono indietro: quelli che hanno difficoltà di comunicazione e non sono in grado di prendersi cura di sé sono quelli che con più probabilità non andranno a scuola. Tra quelli che hanno più disabilità e difficoltà ci sono i livelli più elevati di dispersione scolastica.

Da considerare poi ci sono le problematiche dovute a scuole e aule non accessibili per barriere architettoniche, mancanza di insegnanti specializzati o di tecnologie assistive.

«Un’educazione inclusiva non può essere un lusso. Per troppo tempo i bambini con disabilità sono stati esclusi dalla società, cosa che non dovrebbe accadere a nessun bambino. Abbiamo bisogno di governi, comunità e associazioni che assicurino ai bambini con disabilità l’accesso all’istruzione», ha detto Maria Alexandrova, 20 anni e portavoce di Unicef per l’educazione inclusiva in Bulgaria.

Bambini con disabilità e scuola: la situazione in Italia

In Italia nell’anno scolastico 2019/2020 gli alunni con disabilità erano circa 300 mila (3,5% del totale), 13 mila in più rispetto all’anno precedente (+6%), seguiti da 176 mila insegnanti di sostegno che però sono in parte selezionati dalle liste curricolari per mancanza di docenti specializzati (circa il 37%).

La pandemia però ha avuto effetti negativi sulla partecipazione degli alunni con disabilità: il 23% degli alunni disabili (circa 70 mila persone) non ha seguito la didattica a distanza tra aprile e giugno 2020 (dati Istat).

«Gli ultimi due anni hanno impattato in maniera complicata sulla vita dei nostri alunni e alunne con disabilità, perché la didattica a distanza non ha funzionato come avrebbe dovuto e a pagarne le conseguenze sono stati loro», ha detto Vincenzo Falabella, presidente della Federazione italiana superamento handicap (Fish).

Anche in Italia ci sono barriere che non facilitano l’accesso all’istruzione per i bambini con disabilità: una scuola su 3 è inaccessibile dal punto di vista delle barriere fisiche, mentre solo il 2% degli istituti ha ausili senso-percettivi e solo il 18% ha almeno un ausilio.

«In molti casi, il percorso scolastico degli alunni e delle alunne con disabilità è stato interrotto e si è dovuti intervenire attraverso sostegni da parte delle associazioni che, anche durante la pandemia, hanno mantenuto in piedi la rete di solidarietà nei confronti delle famiglie e dei ragazzi e delle ragazze con disabilità», dice il presidente della Fish.

Negli ultimi mesi la situazione è migliorata: durante la pandemia la Fish è intervenuta con provvedimenti mirati volti a garantire la presenza di alunni con disabilità in un contesto armonioso insieme ad altri alunni senza disabilità. «Abbiamo chiesto ai genitori di mandare i propri figli a scuola con i compagni con disabilità e abbiamo registrato una grande solidarietà».