Mancano pochi giorni dall’entrata in vigore del green pass obbligatorio in Italia, ma sono ancora moltissimi i casi di italiani vaccinati senza green pass. Tra questi ci sono anche coloro che sono stati immunizzati all’estero con vaccini non riconosciuti dalle agenzie del farmaco italiana ed europea.

Il ministero della Salute non permette la validazione delle loro certificazioni, perché vaccini come quelli russi e cinesi di fatto non sono ammessi e infatti in Italia non vengono somministrati.

Vaccinati all’estero: in attesa di capire cosa si può fare

Allo stesso tempo però, succede che anche volendo, gli immunizzati con vaccini non riconosciuti non possono comunque sottoporsi a un nuovo ciclo di vaccinazione in Italia, perché le Asl non hanno il permesso di farlo.

Il problema è un vuoto normativo e ci si chiede se quello degli immunizzati con vaccini non riconosciuti rientrerà tra quei casi di italiani vaccinati all’estero in attesa di green pass che, come dichiarato dal direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, sono ora al vaglio.

Vaccinato in Brasile, «in Italia non posso fare nulla per avere il green pass»

«In piena emergenza sanitaria mi trovavo in Brasile. Appena è stato possibile, non ho esitato a vaccinarmi». A raccontarlo a Osservatorio Diritti è Davide Tuniz, cooperante di Novara. La sua è una delle tante storie di italiani vaccinati all’estero con sieri non riconosciuti in Italia.

Tornato in Italia a maggio 2021, Davide ha richiesto il green pass, ma ha scoperto di non averne diritto.

Era partito per Manaus, nello stato brasiliano di Amazonas, nel novembre 2020, con un biglietto di ritorno già prenotato per il successivo 2 febbraio. Ci era andato per motivi familiari.

Se fosse andato tutto bene, sarebbe tornato in Italia e si sarebbe vaccinato a Novara, la sua città. «Mio suocero avrebbe dovuto subire un intervento chirurgico, che a inizio 2021 fu rimandato proprio a causa del Covid, gli ospedali erano pieni e il rischio di essere contagiati era alto», spiega Davide.

In quel periodo Manaus era al collasso per il diffondersi della variante brasiliana del coronavirus e negli ospedali era scoppiata una grave emergenza per la mancanza di bombole d’ossigeno. «Manaus era maglia nera del Covid in Brasile e io e mia moglie non siamo potuti tornare in Italia per diversi mesi. Nel frattempo, in città è partita la campagna vaccinale con il CoronaVac e mi sono vaccinato».

Si tratta del vaccino prodotto dalla casa farmaceutica cinese Sinovac, che di recente è stato convalidato dall’Organizzazione mondiale della Sanità, ma non è riconosciuto né in Europa né in Italia. E come ha scoperto Davide al rientro in Italia, non dà diritto al green pass.

Vaccinati senza green pass, l’Asl parla di «buco nero burocratico»

Davanti all’impossibilità di ottenere il green pass con il vaccino brasiliano, Davide a maggio 2021 ha prenotato un nuovo vaccino in Italia, scoprendo però che la doppia vaccinazione non è ammessa.

«Confermiamo che si tratta di un buco nero burocratico dettato dall’impossibilità di di riconoscere tale vaccino in Europa», gli ha comunicato il Servizio di igiene e sanità pubblica (Sisp) della Asl competente per territorio, dopo avere valutato il suo caso.

Quindi, anche volendo, l’Asl non può decidere né di vaccinare di nuovo, né emettere il green pass, perché per i casi come quelli di Davide mancano normative e leggi.

«Nonostante l’Asl mi abbia fornito tutte le informazioni necessarie, non c’è modo attualmente di uscire da questa situazione che più che medica è evidentemente burocratica», ha ammesso Davide, finito suo malgrado nella zona grigia dei vaccinati senza green pass.

Le agenzie sanitarie possono solo emettere infatti un certificato di avvenuta vaccinazione, che però non ha validità come green pass. «Dal 6 agosto, con l’entrata in vigore del green pass obbligatorio (come da decreto legge n.105 del 23 luglio 2021, ndr) pur essendo immunizzato, sarò di fatto penalizzato nella mia vita sociale e quotidiana, ma quel che mi preoccupa di più e che si tratta di una situazione per ora senza soluzione», ha concluso Davide.

Quali vaccini sono riconosciuti in Italia e in Europa

In Europa è l’Agenzia europea per i medicinali (Ema) a valutare i vaccini, che possono essere messi in commercio solo dopo avere ricevuto la sua autorizzazione.

I vaccini Covid convalidati dall’Ema sono quattro, quelli di Pfizer-BioNTech, Moderna, Astrazeneca e Janssen Pharmaceutica. Sono gli stessi autorizzati in Italia, che però hanno dovuto passare prima al vaglio dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa).

I vaccini Pfizer, Moderna, Astrazeneca e Johnson&Johnson sono dunque a oggi gli unici vaccini che permettono di richiedere il green pass in Italia.

Per quanto riguarda il riconoscimento del green pass in Europa, le autorità sanitarie di uno Stati membro dell’Unione europea è tenuto a riconoscere i certificati vaccinali che sono stati emessi in altri Stati membri, così come previsto dai Regolamenti UE 2021/953 e 2021/954 del 14 giugno 2021.

L’Eu Digital Covid è infatti riconosciuto dal 1° luglio da tutti i 27 Stati membri dell’Unione europea, oltre che da Svizzera, Islanda, Norvegia e Liechtenstein. Possono ottenerlo i cittadini dell’Unione europea vaccinati, ma per l’appunto solo con vaccini riconosciuti, coloro che sono guariti dal Covid o sono in possesso di un test negativo.