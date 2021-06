Afghanistan, bambini detenuti e torturati per legami con gli insorti

Centinaia di bambini sono attualmente detenuti per presunto coinvolgimento con i talebani, il gruppo armato estremista Stato islamico-provincia di Khorasan (noto anche come IS-KP) o altri gruppi armati, e sono spesso vittime di tortura in strutture gestite dalle forze di sicurezza del governo.

La denuncia arriva dalla ong Human Rights Watch, che poco fa ha dichiarato: «Il governo dell’Afghanistan dovrebbe rilasciare i bambini detenuti per presunta associazione con gruppi di insorti armati e lavorare con le Nazioni Unite e i donatori per stabilire programmi per il loro reinserimento nella società».

Leggi anche:

• Bambini soldato: il racconto di Daniel, arruolato in Nigeria ad appena 11 anni

• Curdi: storia di un popolo senza diritti e senza patria



Violati i diritti dei bambini in Aghanistan: detenuti in strutture militari e accusati di terrorismo

In un rapporto preparato prima della sessione di alto livello del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sull’Afghanistan del 22 giugno 2021, l’organizzazione internazionale che opera in difesa dei diritti umani ha rilevato che i bambini sono spesso detenuti in strutture militari in violazione della legge afghana e «spesso firmano documenti involontariamente, comprese le confessioni , che non capiscono».

Sono accusati di «reati di terrorismo», formulati in modo vago e possono essere condannati fino a 15 anni di carcere. Molti bambini in custodia sono detenuti unicamente a causa del presunto coinvolgimento dei loro genitori con gruppi di insorti.

«Detenere e torturare bambini che sono già stati vittime di gruppi di insorti armati è disumano e controproducente», ha affermato Jo Becker, direttrice della difesa dei diritti dei bambini per l’ong. «Invece di lasciare che questi bambini dimenticati languiscano in prigione, il governo afghano, le Nazioni Unite e i donatori dovrebbero stabilire immediatamente programmi per reintegrarli nella società».

Leggi anche:

• Giulio Regeni: ecco cosa sappiamo a cinque anni dalla morte del ricercatore

• La Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza compie 30 anni



Essere ragazzi in Afghanistan: bambini soldato, torturati, usati per attacchi suicidi

La Missione di assistenza delle Nazioni Unite in Afghanistan (Unama) ha scoperto che i bambini detenuti in Afghanistan per accuse relative alla guerra avevano maggiori probabilità degli adulti di denunciare la tortura. Quasi il 44% dei bambini intervistati nel 2019-2020 ha fornito resoconti credibili di torture o maltrattamenti, rispetto a circa il 32% di tutti i detenuti. Interviste casuali dell’Unama durante quel periodo hanno trovato bambini di 10 anni detenuti in strutture militari o di sicurezza.

Durante il conflitto in Afghanistan, forze armate e gruppi hanno reclutato migliaia di bambini sia per ruoli di combattimento sia di supporto, in violazione del diritto internazionale.

I talebani, l’IS-KP e altri gruppi armati hanno usato i bambini per compiere attacchi suicidi, piazzare ordigni esplosivi e partecipare alle ostilità. Anche le forze di sicurezza afghane hanno reclutato e utilizzato ragazze e ragazzi.

Leggi anche:

• Stato islamico e talebani: una miniera di soldi chiamata “talco”

• Bambini: i diritti violati di infanzia e adolescenza



Condizioni di vita dei bambini in Afghanistan: nessun programma di reintegrazione

A differenza di altri paesi colpiti dal conflitto, come la Repubblica Democratica del Congo, la Nigeria o il Sud Sudan, l’Afghanistan non ha programmi di reintegrazione per i bambini precedentemente associati a gruppi armati.

Nel 2020, circa 5.000 prigionieri talebani sono stati rilasciati a seguito dei colloqui di pace in Afghanistan, ma nessuno era un bambino. Anche i bambini detenuti per motivi legati al conflitto sono stati esclusi dal rilascio dei prigionieri in risposta alla pandemia di Covid-19.

«Questi bambini vengono dimenticati e la loro continua detenzione e abuso non scoraggerà la violenza futura», ha detto Becker. «Le parti preoccupate per il futuro dell’Afghanistan dovrebbero dare la priorità al rilascio e al reinserimento dei bambini detenuti per presunta associazione con gruppi armati e garantire che la protezione dei bambini sia in cima all’agenda dei colloqui di pace».