Dai voce ai diritti umani! Arrivano i podcast di Osservatorio Diritti

A Osservatorio Diritti siamo pronti a realizzare un sogno che abbiamo immaginato, piantato e coltivato per tanto tempo: dopo aver dedicato loro pagine e pagine e pagine ogni giorno, per oltre quattro anni, ora abbiamo deciso di dare ai diritti umani anche la nostra voce. Come? Con dei podcast, naturalmente: “Diritti e Rovesci”, con cadenza quotidiana, e “Diritti al Cuore”, quindicinale.

I podcast sono contenuti audio originali che si possono ascoltare ovunque e in qualunque momento. Un mezzo di comunicazione che sta vivendo una crescita incontenibile e che ci offre l’opportunità che stavamo aspettando: creare informazione di qualità sfruttando anche un formato in grado di coinvolgere i più giovani sul tema dei diritti umani.

Podcast e diritti umani

Vogliamo partire con due podcast. Il primo è Diritti e Rovesci, che seleziona e racconta notizie sui diritti umani dall’Italia e dal mondo in 5 minuti. Una finestra informativa dove sarà possibile ascoltare ogni giorno notizie originali sui diritti umani, di quelle che è difficile trovare altrove, prodotte con il nostro stile di sempre: giornalismo indipendente e di qualità.

Il secondo podcast è Diritti al Cuore, una serie dedicata ad appassionanti storie di lotta in difesa dei diritti umani. Andremo alla ricerca di racconti in grado di ispirare azioni in difesa dei diritti e di aiutare a trovare una lettura dei fatti diversa da quella mainstream. E sarà l’occasione di mettersi in ascolto dei protagonisti, che saranno ospiti in un appuntamento di 20 minuti che pubblicheremo ogni 15 giorni.

Un progetto di “sostenibilità diffusa”

Per proporre informazione libera, indipendente, gratuita e di qualità abbiamo scelto, come sempre, la modalità della “sostenibilità diffusa”: questo progetto potrà nascere e crescere solo con il contributo dei nostri lettori e con quello di tanti altri appassionati di diritti umani.

Dice un proverbio africano: “Se si sogna da soli è solo un sogno, ma se si sogna insieme è la realtà che comincia”.

Per questo motivo questa settimana abbiamo lanciato una campagna di raccolta fondi: da soli non possiamo farcela, ma siamo certi che con il sostegno di tutti i nostri compagni di viaggio questi podcast potranno andare online. Così per i potenti diventerà più difficile ignorare le ingiustizie e potremo dare il nostro contributo affinché le cose possano cambiare.

Chi vuole partecipare a questa avventura può farlo anche adesso, andando sulla piattaforma online di Produzioni dal Basso cliccando qui, dove ci sono tutti i dettagli della campagna.

Gli omaggi: dagli ulivi agli audio integrali

Per i nostri sostenitori abbiamo anche preparato tanti nuovi omaggi, a cui teniamo molto. In estrema sintesi, sono:

– un ulivo piantato dalla cooperativa sociale Agricoltura Capodarco di Grottaferrata nella Tenuta della Mistica;

– le versioni integrali delle interviste ai difensori dei diritti protagonisti di “Diritti al cuore”;

– il segnalibro originale “Questa Italia ancora troppo stretta” di Chiara Ghiringhelli (grazie per questo bellissimo omaggio, Chiara!);

– il libro “Immigrazione oltre i luoghi comuni”;

– il Grande Gioco dei Diritti Umani (+ 5 PDF di preparazione);

– l’iscrizione annuale alla newsletter speciale del sabato su “Imprese e Diritti Umani”;

– tre bellissime foto in formato 20x30cm. (attenzione, ci sono novità!);

– il nuovo libro “Tracce indelebili”, un appassionante racconto di difensore e difensori dei diritti umani che hanno perso la vita a causa delle loro battaglie.

Come donare

Per donare e contribuire alla realizzazione di questo sogno è necessario registrarti su Produzioni Dal Basso cliccando “Accedi” (in alto a destra) e poi “Registrati” (in basso), quindi entrare nella pagina della campagna cliccando qui, dove si può scegliere una delle ricompense proposte (basta guardare la colonna di destra e la Gallery per visualizzare le foto). La donazione può essere fatta tramite carta di credito, bonifico o PayPal e quando sarà andata a buon fine si riceve una mail di conferma.

In alternativa, se questo sistema risulta troppo complicato, o se si preferisce non iscriversi alla piattaforma, si puoi fare anche così: guardare e scegliere gli omaggi su Produzioni dal Basso e fare quindi la donazione andando alla nostra pagina Sostienici cliccando qui (donazioni possibili: carta di credito, PayPal, bonifico).