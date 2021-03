Carcere e Covid: ecco qual è la situazione nei penitenziari italiani

Carcere di Secondigliano – Foto: Katia Ancona per Next New Media e Antigone (via Flickr

Il carcere, ai tempi della pandemia. La marea montante dei contagi non sta risparmiando le patrie galere, dove un anno fa scoppiarono decine di rivolte e persero la vita 13 detenuti, una strage senza precedenti, attribuita a overdosi di metadone e psicofarmaci (leggi anche Carceri italiane in rivolta: morti, violenze ed evasioni).

Il nuovo coronavirus in questi mesi ha ucciso altre persone, tra i carcerati e i carcerieri, e il bilancio provvisorio potrebbe aggravarsi. Il primo detenuto morto in Italia per Covid si chiamava Vicenzo Sucato, aveva 71 anni ed era finito dentro per reati di mafia.

Le vaccinazioni sono partite, ma a singhiozzo e in modo non omogeneo, stando a quanto denunciano fonti sindacali e addetti ai lavori. Una situazione resa ancora più instabile dalla sospensione temporanea dell’utilizzo dei vaccini AstraZeneca decisa il 15 marzo.

Gli ultimi dati sul Covid-19 dietro le sbarre

Nella prima decade di marzo il numero dei reclusi infettati dal coronavirus è salito del 17,1% e punta verso quota 500: dai 410 detenuti malati censiti il 1° marzo si è passati ai 480 del 10 marzo. Sono aumentati in modo rilevante anche gli agenti della polizia penitenziaria positivi (+21% in dieci giorni, da 562 a 680 casi).

Il tutto a fronte di oltre 52mila carcerate e carcerati stipati in 189 penitenziari (compresi 27 bambini, figli di mamme in cella), cui vanno aggiunti quasi 40mila custodi in divisa e circa 4mila tra dipendenti amministrativi e dirigenti (48 dei quali risultavano positivi alla ultima rilevazione pubblicizzata online, dell’8 marzo), più medici e infermieri. E poi ci sono i morti, tra i detenuti e tra i lavoratori.

Carcere e Covid-19: la morte non risparmia detenuti, agenti, medici

L’associazione Ristretti Orizzonti (dossier Morire di carcere) dalla primavera 2020 a inizio marzo 2021 ha avuto notizia di 18 reclusi stroncati dal virus.

Potrebbero essere di più? Altre tragedie irrimediabili sono sfuggite al censimento informale? Sul sito del ministero di Giustizia il totale dei decessi non c’è, non nella pagine web con i monitoraggi settimanali visibili.

E non ci hanno rimesso la vita “solo” i detenuti. Dal pianeta carcere rendono noto che alla seconda ondata di contagi non sono scampati 4 medici penitenziari (Foggia, Massa, Brescia e Napoli) e almeno 10 poliziotti penitenziari, 3 dei quali a Carinola (in provincia di Caserta).

Vaccinazioni a singhiozzo per carcerati, polizia e dipendenti

La macchina delle vaccinazioni è partita, però in alcune aree del Paese sembra andare a giri ridotti, anche dietro i portoni blindati. All’8 marzo sono stati vaccinati 927 dei 52.599 detenuti chiusi in cella, meno del 2 per cento.

Il personale di polizia penitenziaria “avviato alla vaccinazione” (formula ambigua, che pare metta insieme chi ha avuto l’antidoto e chi sta per averlo) ammonta a 5.764 dei 36.939 uomini e donne in servizio, il 15,6% (sempre all’8 marzo).

I dipendenti amministrativi e i dirigenti immunizzati con la prima dose (o in lista per riceverla a breve) si fermano a 503 su 4.021, il 12,5 per cento.

Carcere e Covid: la preoccupazione dei sindacati

Aldo Di Giacomo, segretario nazionale del Sindacato di polizia penitenziaria, una delle sigle della categoria, commenta con preoccupazione le statistiche e il trend: «Gli ultimissimi dati ci dicono che i casi stanno crescendo ancora. La terza ondata di contagi è iniziata anche dietro le sbarre. Il piano vaccinale, in questa situazione, è partito con difficoltà e a macchia di leopardo. All’8 marzo meno di 6mila colleghi erano stati avviati alla prima somministrazione, concentrata nel Triveneto e in Lombardia. In svariate regioni, ad esempio il Molise, a quella data nessun agente risultava ancora immunizzato. Il pericolo, se anche le varianti del virus dovessero diffondersi negli istituti, sarebbe altissimo. Abbiamo provveduto ad allertare la nostra amministrazione, e pure prefetti e autorità sanitarie territoriali, per cercare di far potenziare e accelerare al massimo vaccinazioni, sia per il personale, sia per i reclusi. Eventuali, ulteriori ritardi – ripete il dirigente sindacale – potrebbero mettere a repentaglio la salute e l’incolumità di tutti».

Toscana, il coronavirus entra nella fortezza del Maschio di Volterra

In Toscana ad allarmare particolarmente è Volterra, dove la fortezza del Maschio per un anno non era stata toccata dalla pandemia. Ora, invece, il disastro. Nel giro di pochi giorni – riportano i giornali locali e i dati ufficiali del ministero confermano – il numero di detenuti positivi è lievitato da 22 a 50, per poi schizzare a 60, un terzo del totale.

Una settantina di agenti sono stati confinati in foresteria, allontanati da familiari e congiunti, in attesa dell’esito dei tamponi.

La progressione del Covid nelle carceri della Lombardia

In Lombardia l’8 marzo i detenuti positivi censiti erano 82. Il 10 marzo sono diventati 92. Dei 10 in più (pari al +12,2% in 48 ore) 9 si sono aggiunti a San Vittore, dove i casi gestiti internamente sono balzati così a 29. Bollate segue con 35 (con un calo di 2 persone).

Si tratta di due istituti-hub (rispettivamente con 40 e 198 posti letto dedicati), dove vengono portate anche persone contagiate trovate in altre strutture.

Un numero maggiore di infettati, oltre che da Volterra, è segnalato da Chieti (42 all’8 marzo). Pure il carcere di Padova si distingue in negativo (23 carcerati contagiati) e così quelli di Pescara (altri 23) e Orvieto (22).

Le celle singole non bastano per tutti i positivi

Venti, in tutta Italia, i detenuti assistiti in ospedale (sempre all’8 marzo). Gli altri reclusi contagiati, quasi tutti asintomatici (441 su 468), risultano collocati in celle singole o a più posti. In 16, in gergo “nuovi giunti”, sono entrati infetti dalla libertà.

Capitolo polizia penitenziaria: 14 agenti ricoverati, altrettanti che si stanno curando negli alloggi di servizio, 584 chiusi in casa in attesa di tornare negativi.

Carcere e Covid-19, parla il garante dei detenuti di Milano

Francesco Maisto, garante per le persone private della libertà a Milano, racconta a Osservatorio Diritti: «Anche la situazione delle carceri milanesi risente di oscillazioni spaziali e temporali, nel senso che non vigono necessariamente le stesse regole nello stesso giorno in tutti gli istituti. Nella prima settimana di marzo, ad esempio, a Bollate si è registrato un focolaio nel primo reparto, posto temporaneamente in isolamento. Le vaccinazioni per il personale sono terminate, questa settimana dovrebbero iniziare per i detenuti, con i quali sono stati fatti incontri informativi per raccogliere i consensi. l colloqui in presenza – altra informazione – subiscono variazione in relazione al colore esterno delle zone, ma sono sempre assicurati quelli a distanza. I permessi di uscita non sono stati sospesi, possono però essere limitati in base alle direttive esterne».

«Le attività lavorative di Bollate e San Vittore funzionano. Nell’area industriale di Bollate – prosegue Maisto – è operativo il laboratorio di mascherine che rifornisce le carceri del Nord. I volontari sono ammessi fisicamente solo per i servizi essenziali come il guardaroba a San Vittore, mentre ad Opera è consentito l’accesso a un’unica associazione. Sempre a Opera – rivela – ai volontari è richiesto il pagamento del tampone».

Il problema maggiore è per le scuole interne. «Al terzo reparto di Bollate hanno dovuto adottare contromisure e chiudere i corsi perché un’insegnante, sebbene tamponata, ha fatto lezione da positiva. A Opera – rende noto – sabato 6 marzo il direttore ha sospeso tutto senza motivo, sebbene 48 ore prima avesse assicurato il funzionamento in presenza per il polo universitario».

Covid e sovraffollamento, i timori alla Dozza di Bologna

A Bologna è la Cgil Funzione pubblica a rilanciare l’allerta, per voce di Salvatore Bianco: «Negli ultimi mesi – spiega sempre a Osservatorio Diritti – alla Dozza si è fatto un buon lavoro per contenere i contagi. Ci sono alcuni casi, ad oggi, però la situazione per ora sembra sotto controllo. I timori per il futuro prossimo derivano dalla combinazione tra Covid e sovraffollamento, un mix che potrebbe diventare micidiale. A fronte di 492 posti regolari – denuncia il sindacalista – si contano quasi 750 presenze, oltre il tutto esaurito. Se non si agisce su questo, riducendo le presenze e bloccando gli ingressi, si rischia di innescare una bomba a orologeria».

Le restrizioni imposte dalla direzione, a causa del riacutizzarsi dell’emergenza, aiutano dal punto di vista sanitario, però pesano sulla vita quotidiana dei detenuti e sul clima che si respira. Dall’8 marzo – e non solo a Bologna, zona rossa – sono state sospese tutte le attività scolastiche, culturali, ricreative, sportive e religiose, con l’ingresso vietato a insegnati, formatori, volontari (esclusi quelli che seguono i detenuti-lavoratori e lo Sportello informativo e di mediazione) e ministri di culto. I colloqui con i familiari sono possibili solo con videochiamate o con telefonate.

Scarcerazioni e misure alternative per contrastare il Covid nei penitenziari

Il professor Francesco Ceraudo, già presidente dell’Associazione nazionale dei medici penitenziari, una vita di lavoro in carcere, tratteggia un quadro generale della situazione e si aggiunge a chi torna a chiedere di fare di nuovo leva su scarcerazioni e misure alternative alla detenzione. «L’Organizzazione mondiale della sanità ha stilato precise linee di comportamento per prevenire e controllare la diffusione del coronavirus nelle carceri. Tra queste assume un significato particolare il distanziamento fisico, almeno un metro di distanza. Però questa misura di sicurezza basilare è impossibile da assicurare in strutture in sovraffollamento permanente, dove è forte la difficoltà di rispettare accuratamente le norme igienico-sanitarie e di garantire la sanificazione degli ambienti».

«E’ necessario e non più procrastinabile – dice Ceraudo – adottare misure che riducano la popolazione detenuta, quelle varate nei mesi scorsi non sono sufficienti. Nelle celle si stipano soggetti con malattie pregresse, immunodepressi, anziani. Le carceri sono potenzialmente bombe epidemiologiche».

L’analisi dell’associazione Antigone

Non a caso l’associazione Antigone ha intitolato Oltre il Covid l’ultimo rapporto sulle carceri italiane, presentato l’11 marzo: «La pandemia ha messo in risalto tutte le criticità che da tempo denunciavamo. Ha isolato ancora di più il carcere dal resto della società. Gli sforzi delle istituzioni si sono concentrati in questa fase sul contenimento dei contagi. Tuttavia bisogna guardare oltre il coronavirus. Con la sua scomparsa, che ci auguriamo avverrà presto, anche grazie alla somministrazione dei vaccini, però non spariranno i problemi del sistema penitenziario. La pandemia deve rappresentare l’occasione per non tornare indietro».