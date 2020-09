Coppie binazionali separate da Covid-19 e burocrazia

Sono tantissime le coppie che hanno dovuto rimanere separate per qualche mese durante i periodi di lockdown in vari Paesi del mondo a causa delle misure di contrasto al nuovo coronavirus. Per la maggior parte di loro, l’odissea della separazione è finita con la ripresa delle attività e degli spostamenti tra uno Stato e l’altro. Per migliaia di coppie binazionali non sposate, circa diecimila nella sola Unione europea, l’incubo però non è ancora finito e si trovano bloccate in un limbo burocratico.

La maggior parte dei problemi riguardano le coppie nelle quali un partner vive al di fuori dell’area Schengen, e in particolare in uno dei paesi verso i quali ancora persistono restrizioni di viaggio. Il diritto al ricongiungimento è previsto sulla base degli Articoli 2(2) e 3(2) della Direttiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, mentre l’articolo 8 della Cedu, la Convezione europea dei diritti dell’uomo, garantisce ai propri cittadini il diritto al rispetto della vita privata e familiare.

Il fatto che queste coppie non siano sposate sembra, però, escluderle automaticamente dai casi per i quali è concesso l’ingresso in un Paese per il ricongiungimento familiare.

Coppie binazionali: tra Italia e Costa Rica non c’è solo l’Oceano

Riccardo e Lena, 29 e 24 anni, si sono conosciuti nel maggio del 2019. Lui italiano e lei del Costa Rica, si sono incontrati nella soleggiata Sicilia, dove hanno vissuto i loro primi, intensi, dieci giorni. Da quel momento è iniziata una storia d’amore, proseguita con diversi incontri in giro per il mondo, dalla Croazia alla Grecia, passando per il Costa Rica.

Dopo il viaggio di Riccardo in America Latina, tra dicembre e gennaio del 2020, la coppia pianificava una convivenza di tre mesi in Italia che avrebbe potuto poi portare al matrimonio.

«Ma arriva il coronavirus, prima sembra qualcosa di lontano, poi la catastrofe. Volo cancellato e una serie di travel bans (proibizioni di viaggio, ndr) che isolano l’America e l’Europa. Siamo arrivati fin qui, sperando giorno dopo giorno in uno spiraglio di luce», confessa Riccardo, intervistato da Osservatorio Diritti. «Paradossalmente la Costa Rica ha ben due collegamenti diretti con l’Europa dal 1° Agosto, Madrid e Francoforte, ma l’Italia non autorizza il suo ingresso per turismo. Passiamo le giornate sempre in contatto, messaggi, videochiamate, lei sta anche studiando l’italiano per integrarsi nel Bel Paese. Non vogliamo rinunciare a questo sogno, progettiamo una vita insieme, ma il governo italiano non permette a noi e alle centinaia di coppie come noi di uscire da questa gabbia, di cominciare a vivere i nostri progetti».

Speranza di incontri estivi per le coppie binazionali

La parziale riapertura di molti confini nazionali in concomitanza del periodo estivo ha permesso ai viaggiatori di raggiungere in sicurezza diverse destinazioni turistiche. Situazione che ha demoralizzato ancor di più le coppie separate, che si vedono negato un diritto civile che invece viene riconosciuto ad altre categorie, come per esempio i lavoratori, gli studenti o le famiglie sposate.

Per cercare di arginare queste separazioni forzate, alcune coppie hanno cercato di usufruire delle aperture turistiche per incontrarsi in Paesi terzi nei quali è stato consentito l’ingresso con visto turistico, come per esempio Inghilterra e Croazia.

Love Is Not Tourism: movimento e petizioni

Le sofferenze, le attese e le frustrazioni di migliaia di coppie sono state raccolte e riunite nel movimento internazionale LoveIsNotTourism (l’amore non è turismo). Nel sito internet è possibile rimanere costantemente aggiornati sul tema, registrare la propria situazione di coppia e monitorare tutte le petizioni e le varie campagne di comunicazione lanciate in diverse parti del mondo.

Grazie agli hashtag #LoveIsNotTourisme #LoveIsEssential la campagna sta rimbalzando tra vari gruppi Facebook e su Twitter con l’obiettivo di ottenere l’attenzione del mondo politico e mediatico.

Il sito mette inoltre a disposizione degli utenti tutti i documenti utili relativi al tema, da usare per lanciare ulteriori iniziative. La petizione internazionale diretta ai leader europei, e in particolare alla commissaria agli Affari Interni della Commissione europea, Ylva Johansson, ha ottenuto già più di 30 mila firme.

Coppie binazionali tra norme europee ed esperienze nazionali

La Commissione europea ha recentemente puntato i riflettori sul tema, esortando ufficialmente i Paesi membri a consentire l’ingresso nell’area Schenghen dei partner di cittadini europei non sposati senza ulteriori ritardi. Nonostante questo invito risalga ai primi giorni di agosto, attualmente solo undici Paesi hanno agito in tal senso.

Le prime nazioni ad aggiornare le procedure d’ingresso sono state Danimarca, Norvegia e Austria. Al momento anche Islanda, Olanda, Svizzera, Finlandia, Repubblica Ceca, Germania, Francia e Spagna hanno inserito delle norme che facilitano e consentono l’ingresso dei partner non sposati a determinate condizioni e previo test Covid-19 negativo.

We encourage all EU countries to allow the entry of unmarried partners of EU citizens and residents into the EU without a delay.#LoveIsNotTourism #LoveIsEssential pic.twitter.com/K462WDIiaj — European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) August 7, 2020

Italia: il Dpcm dà speranza alle coppie binazionali

Per quanto riguarda l’Italia, dopo mesi di stallo negli ultimi giorni si è aperto qualche spiraglio di luce. «Abbiamo probabilmente trovato una soluzione alla richiesta di ricongiungimento delle coppie binazionali. E spero che dentro al prossimo Dpcm possa arrivare una risposta positiva a questa richiesta, legittima, che arriva da tante coppie che vivono il prezzo di una divisione da molto tempo». Lo ha dichiarato il ministro della Salute, Roberto Speranza, in occasione dell’informativa al Senato sull’attuazione delle misure anti-Covid.

Il nuovo Dpcm, in vigore da lunedì 7 settembre, recepisce integralmente le misure e le prescrizioni contenute dell’ordinanza del ministro della Salute Speranza, emanata lo scorso agosto, sia per quanto riguarda i rientri sia per i divieti di ingresso dagli Stati ancora considerati a rischio.

Questa volta, però, è stata inserita una deroga proprio per consentire alle coppie internazionali rimaste finora separate di ricongiungersi. Da questo momento, infatti, chi si trova all’estero potrà fare ingresso in Italia per raggiungere «la persona con cui ha una stabile relazione affettiva, anche se non convivente».

Il problema era stato inserito come ordine del giorno, che vede come primo firmatario l’onorevole Mario Perantoni, durante l’assemblea per l’esame del provvedimento sulla proroga dello stato di emergenza. Con esso la Camera impegna il Governo a «valutare l’opportunità di adottare provvedimenti che favoriscano la possibilità di ricongiungimento familiare tra le coppie non sposate di diversa nazionalità, in cui uno dei partner non sia residente e provenga da uno Stato in cui vige il divieto di ingresso nel territorio italiano, fermi restando l’obbligo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario e gli altri obblighi e limitazioni vigenti, nonché prevedendo che il cittadino non comunitario attesti l’esistenza e la stabilità della relazione, oltre alla negatività al Covid-19».