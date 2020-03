I bambini spaccapietre: l’infanzia negata in Benin

Li chiamano concasseurs, letteralmente i bambini spaccapietre. Una realtà diffusa nella zona collinare di Dassa, in Benin, paese dell’Africa occidentale che fu uno dei principali empori per la tratta degli schiavi. È di questo che ci parla “I bambini spaccapietre. L’infanzia negata in Benin”, libro edito da Aut Aut Edizioni e firmato dalla nostra Felicia Buonomo.

Un libro-reportage, scritto sotto forma diaristica, che narra dello sfruttamento del lavoro minorile nell’industria edilizia in Benin, nato da un progetto di video-reportage che Buonomo ha realizzato nell’ex colonia francese e andato in onda sul magazine esteri del Tg3.

Con l’incontro con Aut Aut Edizioni, casa editrice specializzata in giornalismo narrativo e narrativa socio-civica, è nata la pubblicazione: 98 pagine in cui la giornalista accompagna il lettore nella nuova schiavitù beninese, che ha il volto di centinaia di bambini costretti a spaccare pietre per dieci ore al giorno.

Pubblichiamo, in esclusiva, per gentile concessione della casa editrice, un estratto del capitolo «Il porto della vita».

Li chiamano concasseurs, sono i bambini spaccapietre. Vivono per lo più nella zona collinare di Dassa. Lo scenario di questa parte del paese è abissalmente differente rispetto alla ricca Cotonou. L’architettura sparisce, per fare spazio a baracche di pietra, o legno, ricoperte di paglia, erba arsa dal sole, sabbia ovunque e imponenti montagne di pietra a ogni angolo di orizzonte visivo, la reale risorsa di quella zona […] Le pietre sono destinate all’industria edilizia, che le utilizzerà per produrre il cemento armato, quello che servirà a costruire le nostre case.

Sono in particolare le multinazionali a utilizzare questa giovane manodopera inconsapevole. Le più radicate sembrano essere le società cinesi, multinazionali del cemento armato, che si insediano nel continente africano per portare avanti il loro business.

I bambini non hanno un vero salario. Sono educati a spaccare pietre, perché quello è l’unico modo per guadagnarsi il cibo. Il sostentamento delle famiglie di Dassa è legato alla quantità di pietre che si riescono a vendere all’industria edilizia. Ogni barile di pietre sminuzzate dai bambini spaccapietre viene pagato dai 1000 ai 1500 franchi, una cifra compresa tra 1 euro e mezzo e i 2 euro e mezzo. Dieci ore di lavoro al giorno per assicurarsi un pasto quotidiano, fatto per lo più di farina di riso, amalgamata con acqua.

Avvicinarsi a quelle distese di bambini-lavoratori significa ascoltare il battito incessante dei loro martelli sulle pietre. Ma se essere bambini-lavoratori è una condizione esistenziale inconsapevole, la stanchezza è tangibile. Quella non può essere ignorata. «Je suis très fatigué» (sono molto stanco), sono le parole di quella drammatica colonna sonora.