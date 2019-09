Si svolge a Lugano, dal 9 al 13 ottobre 2019, la sesta edizione del Ffdul – Film Festival Diritti Umani Lugano. Cinema, intrattenimento e approfondimento per denunciare le violazioni e promuovere la conoscenza e l’informazione sul tema dei diritti umani.

Il pubblico del Ffdul potrà assistere a film e documentari provenienti da tutto il mondo, oltre che partecipare a dibattiti e incontri con gli autori delle opere proposte. Tantissimi anche i giovani coinvolti, grazie alla collaborazione con gli istituti scolastici: spettatori delle proiezioni speciali che il Festival riserva agli studenti saranno non solo gli alunni delle scuole medie e superiori, ma anche gli iscritti all’Università della Svizzera italiana, delle Scuole Universitarie Professionali e della Franklin University Switzerland.

Il Ffdul – Film Festival Diritti Umani Lugano è promosso e sostenuto dalla Fondazione Diritti Umani svizzera, con sede a Lugano. Fa parte di un network nazionale che dal 2015 riunisce tutti i festival svizzeri legati ai diritti umani, tra cui il Fifdh di Ginevra e lo Human Rights Film Festival Zurich. In Italia, partner del Ffdul è il Festival dei Diritti Umani di Milano.

Guerre e clima: i film del Festival Diritti Umani Lugano 2019

Non c’è un vero e proprio tema all’interno della rassegna del Ffdul, quanto piuttosto un filo rosso che mette insieme, attraverso una particolare attenzione all’attualità e al dibattito sociale e culturale intorno ai diritti umani, opere cinematografiche internazionali, spesso presentate anche nei più importanti Festival dedicati alla Settima Arte come la Berlinale e il Sundance Film Festival.

Una commissione presieduta da Antonio Prata, direttore del Festival da quattro anni, si occupa di selezionare film che offrono un punto di vista interessante e una riflessione su guerra, abusi e violazioni in tutto il mondo.

Un esempio è il sudanese Khartoum Offside di Marwa Zein, una storia di emancipazione femminile attraverso il calcio. Oppure One Child Nation di Nanfu Wang e Lynn Zhang, che racconta la politica cinese del figlio unico. Quest’ultima opera ha ottenuto il Gran Premio della Giuria al Sundance Festival nel 2019.

I cambiamenti climatici sono l’altro tema forte. Nikolaus Geyrhalter, nel suo film Erde, esamina gli interventi con cui l’uomo modifica e spesso altera, irrimediabilmente e irresponsabilmente, la Terra. Il russo Victor Kossakovsky celebra il connazionale Alexander Sokurov con il film Acquarela, che racconta il rapporto tra l’uomo e l’acqua: un’opera poetica dal messaggio fortissimo.

Dibattiti e musica nel programma del Film Festival Diritti Umani Lugano

Alcuni degli autori citati, come Marwa Zein, Nikolaus Geyrhalter e Victor Kossakovsky, saranno protagonisti dei Forum del Festival Diritti Umani Lugano: si tratta di appuntamenti concepiti per consentire a personaggi del cinema e del dibattito sociale di incontrare il pubblico per chiacchierare sui temi oggetto dei film presentati.

Oltre al cinema, l’arte è protagonista del Film Festival Diritti Umani Lugano anche attraverso la musica. Nell’edizione 2019 gli appuntamenti musicali saranno due. Venerdì 11 ottobre, in collaborazione con Medici senza frontiere Svizzera, il Festival presenta un concerto del duo Kala Jula, composto da Samba Diabaté e Vincent Zanetti: la loro musica è una una fusione di blues e jazz, legata alle tradizioni Mandingue del Mali.

Sabato 12 ottobre Cat – Comunità d’Africa in Ticino e la Divisione Eventi e Congressi della città di Lugano presentano il gruppo Atse Tewodros Project con il progetto discografico “Maqeda”, un lavoro sugli stereotipi legati al femminile e al continente africano.

Il Ffdul – Film Festival Diritti Umani Lugano si tiene, ormai da quattro anni, tra il Cinema Corso e il Cinema Iride. Tutti gli aggiornamenti sulla rassegna e sui film in concorso, nonchè il programma ufficiale della manifestazione, sono pubblicati sul sito ufficiale.