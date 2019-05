Obesità in Africa: è in corso «un’epidema peggiore dell’Hiv»

Ci sono diritti umani che faticano ad essere invocati e rimangono impantanati tra luoghi comuni e mancanze dell’informazione. Uno di questi è il diritto a una giustizia alimentare, a un accesso al cibo sano e a una vita dignitosa dal momento che oggi, soprattutto in Africa, la mancanza di accesso al cibo sano è causa di malattie, come l’obesità, che portano esclusione sociale e malattie. Un’ampia diffusione di cibo spazzatura e disinformazione alimentare, del resto, sono specchio di disuguaglianze sociali diffuse e connaturate nella società.

Il sito sudafricano Health e News, media specializzato sul tema della salute, ha evidenziato il problema dell’obesità nel Paese arcobaleno mostrando i punti di contatto tra due fattori: la cattiva alimentazione e le ingiustizie.

«In un paese come il Sudafrica, con le tre sfide della disoccupazione, della povertà e della disuguaglianza come priorità, ecco che la giustizia alimentare è solo l’inizio di una lunga conversazione per quel che riguarda i diritti socio-economici».

Inoltre, «la crescente offerta di cibo malsano ai sudafricani fa sì che oggi l’obesità sia estremamente diffusa tra le donne sudafricane e quasi il 70% di loro è sovrappeso. I crescenti tassi di obesità sono la principale causa di malattie non trasmissibili come diabete, malattie cardiache e ictus».

Il report specifica inoltre che il cibo saturo di zuccheri è consumato principalmente da una fascia della popolazione che non ha le possibilità economiche per accedere a degli alimenti più sani e i mezzi per poter confrontarsi con una corretta informazione. E ad implementare questi consumi smodati sono anche le pubblicità aggressive e la mancanza di una vera e propria regolamentazione che cerchi di limitare questa disparità.

Sudafrica al bivio tra disoccupazione e salute

Il Sudafrica, dove l’obesità è oggi una vera epidemia, è il solo Paese africano ad avere introdotto delle leggi che cercano di contrastare la diffusione di bevande zuccherate sempre più diffuse nella popolazione, soprattutto tra i bambini. Quella che è stata ribattezzata la sugar tax, rientra in una manovra per la salute dei cittadini e la lotta alle malattie non trasmissibili. La strategia del ministero della Salute è quella di reinvestire i proventi dalla tassazione in campagne e attività dirette per prevenire e curare tutte le patologie derivanti da una cattiva alimentazione e secondo le stime, a dicembre del 2018, l’imposta aveva raccolto circa 160 milioni di dollari.

Ma quella che sembrava essere una politica virtuosa e vincente per la salute dei cittadini africani, oggi deve affrontare un problema. Le industrie infatti hanno attaccato il governo accusandolo in questo modo di far perdere consistenti entrate alle aziende che producono bevande dolcificate e hanno così minacciato tagli al personale e licenziamenti. Una previsione che suona come una minaccia in una Paese che da anni sta affrontando una forte crisi economica.

Africa: l’epidemia obesità è «peggio dell’Hiv»

A inizio anno il Global Index Wellness ha rivelato che in Africa c’è una vera e propria epidemia di obesità. Capofila dei Paesi afflitti da questo problema è il Sudafrica, dove il tasso di obesità infantile rasenta il 13% e una delle cause principali è la crescita dell’industria alimentare del Paese. Ma la terra di Mandela non è la sola nazione ad affrontare il problema.

Secondo l’Institute for Health Metrics and Evaluation dell’Università di Washington, in Burkina Faso la prevalenza dell’obesità negli adulti negli ultimi 36 anni è salita quasi del 1400 per cento. In Ghana , Togo, Etiopia e Benin è cresciuta del 500% e in Kenya ormai sembra essere una malattia fuori controllo. Otto delle 20 nazioni al mondo con i maggiori tassi di crescita di obesità tra gli adulti sono in Africa.

Il dottor Anders Brasa, cardiologo di fama internazionale che opera a Nairobi, ha dichiarato al quotidiano americano New York Times:

«Quella che stiamo vedendo è probabilmente la peggiore epidemia che il paese vedrà mai, probabilmente a lungo termine anche peggio dell’Hiv».

E le cause sono sempre le stesse: cibo spazzatura sempre più diffuso, divario economico, abbandono di una vita rurale più attiva e mancanza di un sistema medico sanitario capace di far fronte a questa recente ed esplosiva epidemia.